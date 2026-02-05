Самарцы стали чаще выбирать посменную подработку

В Самарской области все больше сотрудников находят дополнительный заработок. отклики на подработку с посменной оплатой выросли на 39% год к году, а интерес к подработке с почасовой оплатой увеличился на 36%, сообщили в «Авито».
— Говоря о направлениях, где бизнес в Самарской области активнее всего предлагал подработку с посменной оплатой, лидером стало производство непродовольственных потребительских товаров — количество таких предложений выросло в 2,6 раза., — отметили в сообщении.
Работа на складах и хранилищах занимает второе место по темпам роста, увеличившись на 73%. Бытовые услуги завершают тройку лидеров, с ростом предложений с оплатой по сменам на 62%.