Минтруда предупредило белорусов о зарплате, которая уменьшит размер пенсии

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, какая зарплата в Беларуси может уменьшить размер пенсии в будущем.
Речь идет о зарплатах, выплачиваемых с нарушением норм действующего законодательства. О таких доходах сказали в Минтруда, основываясь на итогах работы Фонда социальной защиты населения в рамках противодействия выплату скрытой зарплаты за 2025 год.
— Выплата зарплаты в конвертах — прямая угроза будущей пенсии работника, — подчеркнули эксперты.
Из-за такой зарплаты у человека уменьшается страховой стаж, снижается будущая пенсия и теряются социальные гарантии. Кроме того, бюджет из-за этого недополучает средства, которые должны были пойти на выплату пенсий и пособий в данное время.
За 2025-й ФСЗН с органами Департамента финрасследований Госконтроля установили 1010 субъектов хозяйствования, где выявили нарушения, а затем доначислили взносы. В итоге за год сумма доначисленных обязательных страховых взносов на скрытую зарплату составила 79,6 миллиона рублей. Пенсионные права восстановил 19 тысячам 650 работникам по всей Беларуси.
— Если работодатель платит часть зарплаты в конверте, вы рискуете остаться без полноценной пенсии, больничных и других социальных гарантий, — констатировали в Минтруда.
Ранее «Комсомолка» писала, что пенсии и пособия вырастут в Беларуси в феврале — вот на сколько.
Еще недавно Минтруда сообщило о доплатах страховых взносов для самозанятых в Беларуси.
Также эксперты сказали, что будет с курсом доллара в Беларуси в феврале: «Из-за спроса на валюту и китайского Нового года».