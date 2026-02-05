Енисейское речное пароходство празднует 95-летие со дня основания

«Предприятие было основано 5 февраля 1931 года. Сегодня это ведущий перевозчик грузов по Енисею и стратегически важный элемент экономики края. Пароходство прошло путь от небольшой флотилии до транспортного гиганта. В первую навигацию было перевезено 134,8 тысяч тонн грузов, а сегодня — миллионы тонн ежегодно», — напомнили в мэрии.