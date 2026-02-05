Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Енисейское речное пароходство празднует 95-летие со дня основания

В честь важной даты планируют провести выставки и экскурсии.

Источник: Аргументы и факты

95-ю годовщину отмечает Енисейское речное пароходство. По данным красноярской мэрии, в честь большой даты планируют провести несколько событий.

Горожан и гостей краевого центра ждут выставка картин «Река и Речники», серия фотовыставок, День речника в июле, а также экскурсии.

«Предприятие было основано 5 февраля 1931 года. Сегодня это ведущий перевозчик грузов по Енисею и стратегически важный элемент экономики края. Пароходство прошло путь от небольшой флотилии до транспортного гиганта. В первую навигацию было перевезено 134,8 тысяч тонн грузов, а сегодня — миллионы тонн ежегодно», — напомнили в мэрии.