Налоговый режим для самозанятых в России предложили сделать бессрочным

Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан необходимо закрепить на постоянной основе и исключить возможность повышения ставок. С таким предложением 5 февраля выступил руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов.
В разговоре с РИА Новости он заявил, что действующий специальный налоговый режим доказал свою эффективность. С момента его запуска в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались около 15 млн человек. По итогам прошлого года их совокупные доходы превысили 3 трлн рублей, а поступления в бюджет достигли 136 млрд рублей.
По словам Литвинова, самозанятость прочно вошла в легальный сектор экономики и охватила услуги, торговлю, строительство, образование, IT и креативные индустрии. При этом, как отметил эксперт, потенциал режима до сих пор реализован не в полной мере.
Ранее сообщалось, что наибольший рост доходов среди российских самозанятых фиксируется в сфере технической поддержки программного обеспечения. Существенные показатели также демонстрируют направления, связанные с транспортом. Средний чек за услуги грузоперевозок вырос до 16 129 рублей, увеличившись на 18%. В сегменте ремонта и технического обслуживания автомобилей средний чек достиг 19 794 рублей, что на 16% больше прежних значений.
