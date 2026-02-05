Налоговый режим для самозанятых в России предложили сделать бессрочным

В разговоре с РИА Новости он заявил, что действующий специальный налоговый режим доказал свою эффективность. С момента его запуска в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались около 15 млн человек. По итогам прошлого года их совокупные доходы превысили 3 трлн рублей, а поступления в бюджет достигли 136 млрд рублей.