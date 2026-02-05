Ричмонд
На Урале поставщик выплатил самый большой штраф в истории электронной таможни

Штраф в 66 миллионов рублей по делу об административном правонарушении выплачен по иску Уральской электронной таможни. «И это — лишь половина назначенной судом суммы в 131 млн рублей», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее специалисты установили, что в декларации на товар «лом черных металлов» указан неверный классификационный код по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Это уменьшило пошлины на внушительную сумму — больше чем на 262 миллионов рублей.

Суды двух инстанций подтвердили позицию таможни. В сентябре 2025 года было рассмотрено дело об административном правонарушении. В результате декларанту назначен штраф — 131 миллион рублей.

Так как штраф был оплачен в течении 20 дней, нарушителю сделали законную «скидку» в 50 процентов.

«И это самый большой штраф за всю историю Уральской электронной таможни и самый значительный по Уральскому таможенному управлению за 2025 год», — говорит и. о. начальника Никита Бородин.