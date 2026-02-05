На Урале поставщик выплатил самый большой штраф в истории электронной таможни

Ранее специалисты установили, что в декларации на товар «лом черных металлов» указан неверный классификационный код по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Это уменьшило пошлины на внушительную сумму — больше чем на 262 миллионов рублей.
Суды двух инстанций подтвердили позицию таможни. В сентябре 2025 года было рассмотрено дело об административном правонарушении. В результате декларанту назначен штраф — 131 миллион рублей.
Так как штраф был оплачен в течении 20 дней, нарушителю сделали законную «скидку» в 50 процентов.
«И это самый большой штраф за всю историю Уральской электронной таможни и самый значительный по Уральскому таможенному управлению за 2025 год», — говорит и. о. начальника Никита Бородин.