На Урале поставщик выплатил самый большой штраф в истории электронной таможни

Ранее специалисты установили, что в декларации на товар «лом черных металлов» указан неверный классификационный код по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Это уменьшило пошлины на внушительную сумму — больше чем на 262 миллионов рублей.