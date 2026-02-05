Власти сказали о создании госоператора такси и единых тарифах

В Беларуси могут создать государственного оператора такси и единые тарифы на поездки. О возможных корректировках в сфере перевозок такси сообщает sb.by.
Поскольку в Беларуси перевозка такси является услугой повышенной комфортности, государством не регулируются цены в этой области. Тарифы устанавливаются субъектами хозяйствования, исходя из затрат, а также соотношения спроса и предложения. При этом многими перевозчиками используется динамическая система цен. За счет тарифов они поддерживают долю свободных авто на уровне 5−10%, чтобы сохранять быструю подачу авто клиенту.
И тут уже вопрос цен сталкивает пассажира и водителя. Первые хотят ездить дешевле, а вторые подают обращения с просьбой увеличить тарифы.
Чиновники отмечают, что в определенной степени рынок такси регулирует сам себя. Однако и не отрицают возможность создания государственного оператора, который бы следил за соблюдением социальных гарантий для водителей. А вот уравнивать цены, пока считают невозможным.
— Приводить все тарифы к единому знаменателю сейчас, наверное, нереально, да и не нужно, — констатировал замначальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Виталий Уткин.
Таким образом у белорусов остается возможность самим решать, готовы ли они заплатить больше за дополнительный комфорт от поездки.
Кстати, на середину января 2026-го в Единый реестр перевозчиков в Беларуси было включено 26,2 тысячи машин такси и 37 тысяч водителей, что в разы больше, чем в 2024-м. Однако несмотря на насыщение рынка, высокий спрос на такси у белорусов по-прежнему способствует росту тарифов, особенно во время непогоды.
