Власти сказали о создании госоператора такси и единых тарифах

Кстати, на середину января 2026-го в Единый реестр перевозчиков в Беларуси было включено 26,2 тысячи машин такси и 37 тысяч водителей, что в разы больше, чем в 2024-м. Однако несмотря на насыщение рынка, высокий спрос на такси у белорусов по-прежнему способствует росту тарифов, особенно во время непогоды.