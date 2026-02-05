Ричмонд
В России предложили оставить налоговый режим самозанятых на постоянной основе

Литвинов: Спецрежим самозанятых нужно сделать постоянным.

Источник: Комсомольская правда

Специальный налоговый режим для самозанятых нужно оставить на постоянной основе. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов.

«Необходимо закрепить для самозанятых НПД как постоянный режим и не допустить повышения налоговой ставки», — отметил собеседник агентства.

Литвин счел эксперимент властей крайне успешным: только за 2025 год доходы самозанятых превысили три миллиарда рублей. А налоговые поступления увеличились до 136 млрд рублей.

Накануне в Госдуме предложили освободить самозанятых женщин от уплаты налога на профессиональный доход на год после рождения ребенка. Поддерживая женщин-самозанятых, мы поддерживаем семьи, рождаемость и здоровую экономику страны, добавили парламентарии.

До этого правительство заявило, что в России режим работы и налогообложения самозанятых останется неизменным до конца эксперимента, который завершится в 2028 году. Об этом сообщили в Правительстве РФ, уточнив, что никаких изменений в ближайшие годы не планируется.