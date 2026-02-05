Продажи новых машин в Свердловской области рухнули на четверть

В декабре 2025 года объем продаж составил 2 390 машин. Для сравнения: за декабрь 2024 года в регионе было продано 3 257 новых автомобилей. Падение продаж новых машин — общероссийский тренд. В целом российский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году сократился до 1,306 млн машин, что на 16% меньше показателя 2024 года (1,55 млн авто).
На фоне падения продаж новых автомобилей в регионе заметно вырос интерес к подержанным машинам. За 2025 год на учет поставили 179 тыс. б/у автомобилей, в 2024 — 172,4 тыс.
Особенно примечательно, что Свердловская область практически не потеряла позиции в сегменте крупной техники. Продажи грузовых автомобилей в регионе в 2025 году даже выросли, тогда как в целом по стране рынок грузовиков обвалился почти в два раза.
По данным аналитики «Автостат Инфо», в 2025 году рынок новых грузовых автомобилей в России испытал жесткую коррекцию. За год было продано 61 556 грузовиков против 126 165 единиц годом ранее, то есть рынок фактически сократился наполовину. Свердловская область в это же время увеличила продажи с 2 893 до 3 220 штук.