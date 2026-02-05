Продажи новых машин в Свердловской области рухнули на четверть

По данным аналитики «Автостат Инфо», в 2025 году рынок новых грузовых автомобилей в России испытал жесткую коррекцию. За год было продано 61 556 грузовиков против 126 165 единиц годом ранее, то есть рынок фактически сократился наполовину. Свердловская область в это же время увеличила продажи с 2 893 до 3 220 штук.