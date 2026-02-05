Автомобилистам напомнили об отмене штрафов за отсутствие аптечки в машине

«С 1 сентября 2023 года требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля», — заявила юрист.
До этого водитель мог получить штраф в 500 рублей за отсутствие или просроченный комплект медикаментов. Теперь это требование носит лишь рекомендательный характер.
Однако специалист настоятельно советует всё же иметь в машине укомплектованную аптечку на случай экстренной ситуации, когда счёт может идти на минуты до приезда скорой помощи.
