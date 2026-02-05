Автомобилистам напомнили об отмене штрафов за отсутствие аптечки в машине

Автомобилистам больше не грозит штраф за отсутствие аптечки в машине. Как пояснила РИА «Новости» юрист Екатерина Нечаева, с 1 сентября 2023 года требование о её наличии исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля.