Навались на сырье: озвучено, где Дальний Восток добудет сотни миллиардов

Эксперты Востокгосплана опубликовали прогноз ВРП, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Объём ВРП Дальнего Востока к 2036 году достигнет 228 млрд долларов США. Это означает прирост 55% к оценочным показателям 2025 года. Такие данные в своей инфографике публикуют эксперты «Востокгосплана».

Так, основным драйвером роста валового регионального продукта они считают увеличение объемов добычи полезных ископаемых. Это добыча нефти и газа (+10% до 21 млрд долл. США), нефтегазохимия (+810% до 12 млрд долл.), металлургия и добыча других ресурсов.

Серьезный рывок, по мнению экспертов организации, даст, например, планируемое на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) производство полиэтилена.

Кроме того, себестоимость такого полиэтилена может быть гораздо ниже, чем у конкурентов из Саудовской Аравии и Китая. По предварительным подсчетам, она составит порядка 730 долларов за тонну.

В целом же, сырье, энергия, труд, налоги, логистика — пять ключевых компонентов себестоимости этой продукции. «Востокгосплан» считает, что на Дальнем Востоке эти факторы обойдутся дешевле, чем у прямых конкурентов.

Для сравнения, цена тонны полиэтилена из Саудовской Аравии составляет около 740 долларов, в Китае — 690 долларов, США — 1050 долларов, а в Европе составляет и вовсе почти полторы тысячи долларов.

