Антимонопольная служба Челябинской области изучит обоснованность цен на хлеб и маргарин

«В случае повышения оптово-отпускных цен на продукцию с начала 2026 года служба запросила информацию о его причинах», — пишет «КП-Челябинск» со ссылкой на контрольное ведомство.
Специалисты намерены оценить, насколько экономически оправдано установление текущих цен производителями и торговыми сетями на популярные сорта хлеба, в частности, ржаной и ржано-пшеничный.
Параллельно антимонопольная служба запросила подробную информацию о ценах на маргарин у одного из крупных региональных производителей — «Первого копейского масложирового комбината». Предприятию предстоит предоставить в УФАС детальные данные, включая себестоимость продукции, объемы производства и продаж, а также уровень рентабельности. Это позволит определить, соответствуют ли отпускные цены реальным затратам или в их росте есть признаки необоснованного завышения.
Проверка направлена на защиту интересов потребителей и обеспечение соблюдения принципов добросовестной конкуренции на рынке продуктов первой необходимости.