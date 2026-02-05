Антимонопольная служба Челябинской области изучит обоснованность цен на хлеб и маргарин

Параллельно антимонопольная служба запросила подробную информацию о ценах на маргарин у одного из крупных региональных производителей — «Первого копейского масложирового комбината». Предприятию предстоит предоставить в УФАС детальные данные, включая себестоимость продукции, объемы производства и продаж, а также уровень рентабельности. Это позволит определить, соответствуют ли отпускные цены реальным затратам или в их росте есть признаки необоснованного завышения.