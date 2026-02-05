Пермские таксисты ждут негативных последствий закона о локализации автомобилей

Напомним: Федеральный закон № 116-ФЗ был принят в мае прошлого года, а вступит в силу с первого марта текущего. Задумывался он как стратегический шаг по поддержке российского автопрома, а перевозчикам должен обеспечить большую предсказуемость в обслуживании парка. Однако, по мнению экспертов, для рынка такси новые требования повлекут и новые сложности.
Поправки обязывают извозчиков пересесть на автомобили определенных моделей и марок — с высоким уровнем локализации в России. Теперь в официальный реестр могут быть внесены только перевозчики, использующие новые машины шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич», причем выбрать можно только из 22 моделей. Но обратной силы требование не имеет, то есть все авто, которые уже состоят в реестре, смогут продолжить работу. Также региональный закон оставляет в силе действующие требования к внешнему виду транспортных средств. Для пермских таксистов это важно, ведь к 300-летнему юбилею краевой столицы, который отмечали в 2023 году, они уже понесли ощутимые затраты, когда власти обязали их перекрасить машины в красно-белые цвета.
По данным регионального министерства транспорта, сейчас в Прикамье только 54 процента автомобилей такси соответствуют условиям локализации — 5,7 тысячи из более 10 тысяч машин, зарегистрированных в региональном реестре. Замена остальных будет производиться уже с учетом новых требований закона, но не сразу, а по мере их вывода из эксплуатации.
— Тем не менее это приведет к росту стоимости услуг перевозчиков в Прикамье, ведь поправки предусматривают регистрацию в реестре перевозчиков только новых автомобилей, которые стоят вдвое дороже подержанных, да и цены на них растут быстрее, — прогнозирует директор пермского таксопарка Илья Власов. — При этом некоторые допущенные до работы в такси модели легковушек назвать российскими можно лишь условно: это продукция китайских производителей, проходящая крупноузловую сборку на территории нашей страны. Опыт эксплуатации таких автомобилей показывает, что уже через год-два потребуются значительные средства на их ремонт, а запчастей придется ждать долго.
Но есть и плюсы. По оценке эксперта, отечественные модели машин, допущенные для работы в такси, выгоднее эксплуатировать с точки зрения затрат. К тому же они хорошо подходят под требования потребителей, выбирающих поездки категории «эконом», а таких пассажиров большинство. А вот категории «комфорт» и «комфорт+», которые обычно обслуживают с помощью дорогих иномарок, большим спросом у пермяков не пользуются, так как стоимость поездки в них выше. Хотя более высокую надежность и пригодность по параметру «цена — качество» показывают подержанные бюджетные модели европейских брендов, но к работе в такси они больше не допущены.
Замена автопарка, даже поэтапная, будет стоить дорого — это общее мнение участников рынка из многих российских регионов. В связи с этим они обратились в Федеральное собрание РФ с предложением установить государственный стандарт для легковых автомобилей, используемых в сфере пассажирских перевозок. Он, в частности, должен предусматривать, что стоимость таких машин не может превышать 1,5 миллиона рублей. При этом легковушки должны быть оснащены двигателем мощностью 100−150 лошадиных сил, потребляющим не более семи литров топлива на 100 километров пути, и обеспечивать пробег без капитального ремонта не менее 300 тысяч километров. Это предложение сейчас рассматривается законодателями и, возможно, в обозримом будущем получит отклик.
Ну, а пока таксисты в Перми вынуждены поднимать цены, ссылаясь на требования локализации, а также удорожание запчастей (более 20 процентов за год), топлива (более 10 процентов) и страховки.
Цифра
16,8 процента составил, по данным Пермьстата, рост стоимости поездок на такси в Пермском крае в декабре 2025 года.
А как у соседей?
В Тюменской области сегмент услуг такси демонстрирует рост: по данным главного управления строительства региона, в 2025 году в реестр было внесено 8630 легковушек против 5966 годом ранее. Увеличилось и количество заявок от компаний и ИП, пожелавших оказывать услуги по перевозке пассажиров в такси — с 52 до 60.
По мнению руководителя пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерины Киселевой, такая динамика связана с легализацией отрасли: в 2023 году вступил в силу федеральный закон «О такси» и началось активное «обеление» рынка. Водители все чаще склоняются к тому, чтобы работать официально. Еще один фактор: в течение последнего полугодия перевозчики спешили внести в реестр имеющиеся у них автомобили, поскольку транспортные средства, зарегистрированные до первого марта 2026 года, сохранят право на работу такси без применения новых требований о локализации.
По данным Киселевой, сегодня в Тюменской области зарегистрировано 20 084 автомобиля такси и 3302 перевозчика, 2327 из которых — самозанятые. Рынок относительно стабилен, хотя постоянно обновляется: некоторые участники его покидают, на их место приходят другие.
— Это связано с длительным периодом совокупного экономического давления на отрасль. За последние шесть лет перевозчики пережили несколько серьезных кризисов. В период пандемии число поездок существенно сократилось, а системной государственной поддержки бизнес тогда не получил. Затем последовали экономические санкции, которые привели к резкому росту стоимости автомобилей, запасных частей, ремонта и обслуживания, — поясняет Екатерина Киселева.
Дополнительным фактором давления остается высокая ключевая ставка. Дорогое кредитование и лизинг ограничивают возможности обновления автопарков. Заметно выросли и расходы на топливо — одну из базовых статей затрат. При этом перевозчики стараются сдержать рост тарифов, чтобы сохранить доступность услуг для пассажиров.
Ключевой проблемой является и отсутствие программ господдержки: участники рынка не вправе рассчитывать ни на субсидии, ни на налоговые преференции, ни на льготные условия кредитования и лизинга. Предприниматели вынуждены самостоятельно справляться со всеми экономическими вызовами, что существенно ограничивает развитие отрасли. По мнению эксперта, в таких условиях говорить о высокой рентабельности не приходится.