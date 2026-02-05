Пермские таксисты ждут негативных последствий закона о локализации автомобилей

Поправки обязывают извозчиков пересесть на автомобили определенных моделей и марок — с высоким уровнем локализации в России. Теперь в официальный реестр могут быть внесены только перевозчики, использующие новые машины шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич», причем выбрать можно только из 22 моделей. Но обратной силы требование не имеет, то есть все авто, которые уже состоят в реестре, смогут продолжить работу. Также региональный закон оставляет в силе действующие требования к внешнему виду транспортных средств. Для пермских таксистов это важно, ведь к 300-летнему юбилею краевой столицы, который отмечали в 2023 году, они уже понесли ощутимые затраты, когда власти обязали их перекрасить машины в красно-белые цвета.