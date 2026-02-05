Владельцы китайских внедорожников Exeed жалуются на отказ систем безопасности в морозы

Помимо этого, машины начали издавать из колонок странные неотключаемые звуки. Ремонт, по словам владельцев, иногда обходится в 120 тысяч рублей. Чаще всего помогает перепрошивка, но в некоторых случаях требуется замена деталей, вышедших из строя из-за холода.