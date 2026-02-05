Ричмонд
Владельцы китайских внедорожников Exeed жалуются на отказ систем безопасности в морозы

Премиальные китайские внедорожники Exeed начали массово давать сбой в морозы. Как сообщает SHOT, у машин стоимостью от трёх миллионов рублей отказывают ключевые системы безопасности прямо во время движения.

Сбои в машине. Видео © SHOT.

Водители жалуются, что на приборной панели загораются всевозможные ошибки. Отключаются ABS, система курсовой устойчивости (антизанос), помощь при спуске и другие электронные помощники. Автомобиль может простоять в таком состоянии 2−3 часа, не реагируя даже на перезагрузку.

Помимо этого, машины начали издавать из колонок странные неотключаемые звуки. Ремонт, по словам владельцев, иногда обходится в 120 тысяч рублей. Чаще всего помогает перепрошивка, но в некоторых случаях требуется замена деталей, вышедших из строя из-за холода.

Ранее сообщалось, что владельцы китайских авто сталкиваются с проблемами в суровую зимнюю погоду. Как выяснилось, одной из самых частых неисправностей стала самопроизвольная блокировка и примерзание дверных замков на различных моделях. Для решения проблемы приходится использовать специальные средства или даже бытовые приборы.

