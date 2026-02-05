Ричмонд
Новый шинный завод за 50 миллиардов Мантуров обсудил с омским губернатором

Конкретики власти не приводят.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 4 февраля, омский губернатор Виталий Хоценко провел встречу с первым заместителем премьер-министра России Денисом Мантуровым. Они обсудили планы и перспективы промышленных инвестиций в нашем регионе.

В том числе Хоценко сообщил вице-премьеру о планах создания нового крупного шинного завода, инвестиции в который составят 50 млрд рублей. Однако на публику не уточняется, кто здесь выступает как инвестор, и где планируют расположить это предприятие.

Как отметил губернатор, индекс промышленного производства в области достиг 103% процентов, а положительная динамика сохраняется шестой год подряд.

Также губернатор рассказал о будущем запуске трех крупных промышленных объектов с общим объемом инвестиций в более чем 8 млрд рублей. На тему них конкретных деталей также не озвучено.

Еще одним вопросом встречи стало развитие уже существующих омских предприятий ВПК.

Ранее Хоценко уже анонсировал создание в Омске нового судостроительного завода.