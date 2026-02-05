Ричмонд
На Урале взыскали самый крупный штраф в истории электронной таможни

На Урале поставщик выплатил рекордный штраф в истории таможни.

Источник: Аргументы и факты

По иску Уральской электронной таможни выплачен штраф в размере 66 млн рублей. Это только половина от суммы, назначенной судом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушение было выявлено при декларировании товара «лом чёрных металлов». В документах указали неверный код по единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, что позволило снизить таможенные пошлины более чем на 262 млн рублей.

Суды двух инстанций поддержали позицию таможни. В сентябре прошлого года декларанту назначили административный штраф в 131 млн рублей. Однако, поскольку он был оплачен в течение 20 дней, действовала законная скидка — 50%.

Как отметил и. о. начальника Уральской электронной таможни Никита Бородин, это самый крупный штраф за всю историю ведомства и крупнейший в Уральском таможенном управлении за 2025 год.

