Под Уфой построят центр обработки данных

Автономная газопоршневая электростанция (ГПЭС) обеспечит объекту полную энергетическую независимость от внешних сетей, а значит, это будет очень надёжный ЦОД. Ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2026 года, выход на полную мощность — в 2028-м, общий срок реализации инвестпроекта — до 2031 года. Сейчас идёт отбор генподрядчика на поставку и монтаж оборудования. Статус резидента ТОР даст компании право на налоговые льготы и господдержку.