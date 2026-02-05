Под Уфой построят центр обработки данных

В ТОР «Благовещенск» появился новый резидент, сообщили в минэкономразвития РБ. ООО «Благэнерго» приступает к реализации инвестпроекта стоимостью 367 млн руб. Это центр обработки данных (ЦОД) с собственной газопоршневой генерацией.
Объект будет третьим ЦОД в Благовещенске. В регионе постоянно растёт спрос на услуги хранения, обработки и передачи данных, на вычислительные мощности, в том числе для «больших данных» и ИИ. Объект рассчитан на 14 рабочих мест для специалистов с высокой квалификацией.
Автономная газопоршневая электростанция (ГПЭС) обеспечит объекту полную энергетическую независимость от внешних сетей, а значит, это будет очень надёжный ЦОД. Ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2026 года, выход на полную мощность — в 2028-м, общий срок реализации инвестпроекта — до 2031 года. Сейчас идёт отбор генподрядчика на поставку и монтаж оборудования. Статус резидента ТОР даст компании право на налоговые льготы и господдержку.
