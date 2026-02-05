Жительница Новосибирска отсудила у банка 131,5 тысячи рублей за начисление долга

Женщина взяла ипотеку на покупку квартиры в 2014 году. Но в 2018 году из-за того, что горожанка перестала выполнять свои обязательства, суд взыскал с нее задолженность и обратил взыскание на жилье. Однако торги дважды не состоялись, поэтому в сентябре 2019 года банк воспользовался законным правом и оставил квартиру за собой.