Жительница Новосибирска отсудила у банка 131,5 тысячи рублей за начисление долга

Жительница Новосибирска обратилась в суд с иском к банку, который продолжал ей начислять проценты и неустойку за просроченные ипотечные платежи после того, как забрал квартиру. В итоге женщине удалось отсудить у кредитора 131,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Женщина взяла ипотеку на покупку квартиры в 2014 году. Но в 2018 году из-за того, что горожанка перестала выполнять свои обязательства, суд взыскал с нее задолженность и обратил взыскание на жилье. Однако торги дважды не состоялись, поэтому в сентябре 2019 года банк воспользовался законным правом и оставил квартиру за собой.
— Несмотря на переход права собственности к кредитору, банк продолжил начислять проценты и неустойку. По расчетам финансовой организации, на момент обращения женщины в суд ее совокупная задолженность составляла более полумиллиона рублей. Кроме того, после даты передачи квартиры банк продолжал удерживать деньги в счет погашения уже фактически исполненных обязательств, — добавили в пресс-службе.
Суд, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что женщина в день оставления квартиры исполнила все свои обязательства перед банком, поэтому все последующие взыскания и начисления признал неправомерными.
В итоге с банка в пользу горожанки взыскали более 67,6 тысячи рублей в качестве неосновательного обогащения, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также свыше 43,8 тысячи рублей штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя.