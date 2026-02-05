Крипто-город появится в Казахстане: что особенного в нем будет

Крипто-город в Казахстане.
Власти имеют большие планы на новый город Алатау: он должен стать деловым, инновационным и ориентированным на экономику будущего центром.
Во время визита в Китай казахстанской делегации удалось заключить с мировыми компаниями соглашения на миллиарды долларов, в числе которых в Алатау хотят привлечь строительную компанию, участвовавшую в создании технополиса в Шэньчжэне.
«Город Алатау станет первым полностью цифровым городом региона. Здесь будут внедрены технологии Smart City, элементы управления через криптовалюты и блокчейн, а также решения по безопасности данных. Наша цель — создать “Крипто-город”. Эта концепция выходит за рамки обычного Smart City: во всех сферах городской жизни будут интегрированы блокчейн и криптовалюты — управление, финансы, услуги, хранение и обмен данных. Все это будет открыто, безопасно и удобно», — заявили в акимате «Курсиву».
В акимате подчеркнули, что «Крипто-город» — это идея, выходящая далеко за рамки привычного понятия «умный город». Речь идет не просто о внедрении цифровых решений, а о глубокой интеграции криптовалют и блокчейна во все городские процессы.
«Это не просто возможность оплачивать биткоином, а город с собственной экономической и социальной системой, построенной на децентрализованных принципах», — заявили власти.
В конце мая 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарной сессии Astana International Forum, рассказал о намерении создать пилотную зону, в которой будут разрешены операции с криптовалютами. Она получит название CryptoCity. Позже сообщалось, что CryptoCity должен заработать на территории города Алатау.
Использование криптовалют в Казахстане.
В ноябре 2025 года в Нацбанке сообщили, что в терминалы банков хотят внедрить инструменты криптобирж. Это позволит расплачиваться криптовалютами за товары и услуги.
Уже в конце декабря регулятор на запрос «Курсива» рассказал, что запустил пилотный проект, который позволит казахстанцам оплачивать покупки криптовалютой через QR-код.
«Проект реализуется за счет взаимодействия банка и криптобиржи МФЦА, при котором QR-код криптобиржи, размещенный на банковском терминале, позволяет клиенту инициировать оплату в криптовалюте. При этом в момент проведения платежа осуществляется мгновенная конвертация криптоактива в тенге, и поставщик товаров или услуг получает зачисление исключительно в тенге», — ответили в Нацбанке.
Речь идет о криптобирже Bybit Kazakhstan. О своем проекте она объявила еще в начале октября.
Стоит отметить, что в конце 2025 года в Казахстане был принят закон, который разрешает открытие в стране криптообменников. Они будут работать на основании лицензии и под надзором Нацбанка и будут проводить операции по обмену криптовалют за деньги. Перечень криптовалют, доступных к покупке, будет устанавливаться регулятором.
До этого операции с криптовалютой были разрешены только на лицензированных биржах МФЦА. Однако, по оценкам экспертов, лишь 5% казахстанских криптоинвесторов используют эти площадки, остальные предпочитают работать в «серой зоне».
Ранее «Курсив» писал, что новый город Алатау может принести стране $40−50 млрд за 30 лет при его полной реализации.
Алатау расположен на 88 тыс. гектаров, на которых проживает 52,2 тыс. человек. В состав города вошли 12 бывших сел, а также часть Конаева. Власти хотят сделать из Алатау экспортно-ориентированный торгово-логистический центр.