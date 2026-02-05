Крипто-город появится в Казахстане: что особенного в нем будет

«Город Алатау станет первым полностью цифровым городом региона. Здесь будут внедрены технологии Smart City, элементы управления через криптовалюты и блокчейн, а также решения по безопасности данных. Наша цель — создать “Крипто-город”. Эта концепция выходит за рамки обычного Smart City: во всех сферах городской жизни будут интегрированы блокчейн и криптовалюты — управление, финансы, услуги, хранение и обмен данных. Все это будет открыто, безопасно и удобно», — заявили в акимате «Курсиву».