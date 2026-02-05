В Омске инвестируют 50 миллиардов рублей в строительство нового завода

В Омске в будущем планируют построить новый шинный завод. Появление нового производства на встрече в среду, 4 февраля 2026 года, обсудили первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Детали о будущем заводе не раскрываются, как и сроки реализации планов. Но известно, что объем инвестиций составит порядка 50 миллиардов рублей.
Отметим, на данный момент в Омске работает завод АО «Омскшина». Там, в частности, производят покрышки для грузовиков, автобусов и спецтехники.
