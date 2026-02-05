Ричмонд
По итогам 2025 года в Новосибирской области стало на 14 миллиардеров больше

Около 500 тысяч жителей показали в УФНС доходы свыше миллиона рублей.

Источник: Reuters

В 2025 году в Новосибирской области 48 граждан указали доходы свыше миллиарда рублей, что на 14 человек больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил Геннадий Морозов, руководитель УФНС России по региону, в интервью Сиб.фм.

По словам Морозова, в 2025 году свыше миллиона рублей указали 437 тысяч налогоплательщиков, что на 125 тысяч больше, чем в 2024 году.

Кроме того, глава УФНС подчеркнул, что в 2025 году в консолидированный бюджет Российской Федерации от Новосибирской области поступило 527 миллиардов рублей, что составляет прирост на 82 миллиарда по сравнению с 2024 годом, или 18,4%.

Татьяна Картавых