Экибастузская ГРЭС-2 займет деньги для закрытия многомиллиардного долга

«О заключении “СЭГРЭС-2” соглашения о предоставлении займа с “Самрук-Энерго”, привлекаемого для погашения основного долга по кредитному соглашению № KS 01−20−17 от 05 августа 2020 года, заключенному с Народным банком Казахстана, являющегося для “СЭГРЭС-2” крупной сделкой, в результате которой “СЭГРЭС-2” приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества», — говорится в опубликованном по итогам собрания акционеров документе.
В финотчетности ЭГРЭС-2 сообщалось, что на конец 2024 года компания всего должна была Halyk Bank 100,7 млрд тенге по сравнению с 97 млрд тенге на конец 2023 года.
Всего компания имела четыре кредита от Halyk Bank: два краткосрочных и два долгосрочных. Из них на долгосрочный кредит со сроком погашения в 2021—2028 годы приходилось 93,1 млрд тенге (на конец 2023 года — 95,5 млрд тенге), на долгосрочный кредит с погашением в 2024—2029 годы — 4,2 млрд тенге (на конец 2023 года этого кредита не было).
Погашения по этим долгосрочным кредитам производятся ежеквартально, номинальная ставка по ним составляет 12% годовых и 15,75−16,75% годовых соответственно.
ЭГРЭС-2 заключила соглашение об открытии кредитной линии с Halyk Bank 5 августа 2020 года с целью рефинансирования займов Евразийского банка развития (ЕАБР) и Внешэкономбанка на 105 млрд тенге и сроком на восемь лет.
В качестве залога по кредиту выступили 18 млрд тенге безналичных денег энергетической компании на текущем счету. Кроме того, 5 августа 2020 года «Самрук-Казына», которая является материнской компанией «Самрук-Энерго», предоставила гарантию по возмещению расходов на сумму основного долга в 105 млрд тенге.
ЭГРЭС-2 получила по итогам 2024 года 79,5 млрд тенге выручки против 66,2 млрд в 2023 году, а также 10,6 млрд тенге убытка по сравнению с 17,3 млрд тенге убытка в 2023 году.
При этом в 2024 году компания имела операционную прибыль в 7,9 млрд тенге (в 2023 году 4,8 млрд тенге операционного убытка), однако это перевешивали финансовые затраты в 12,4 млрд тенге (в 2023 году — 12,2 млрд тенге).
По 50% ЭГРЭС-2 принадлежат «Самрук-Энерго» и «Самрук-Казыне», которая выкупила 12 декабря 2019 года этот пакет у российского «Интер РАО».
ЭГРЭС-2 имеет два энергоблока по 500 МВт каждый, запущенных в эксплуатацию в 1990—1993 годы. Станция работает на угле, добываемом открытым способом компанией «Богатырь Комир».