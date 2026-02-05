Экибастузская ГРЭС-2 займет деньги для закрытия многомиллиардного долга

«О заключении “СЭГРЭС-2” соглашения о предоставлении займа с “Самрук-Энерго”, привлекаемого для погашения основного долга по кредитному соглашению № KS 01−20−17 от 05 августа 2020 года, заключенному с Народным банком Казахстана, являющегося для “СЭГРЭС-2” крупной сделкой, в результате которой “СЭГРЭС-2” приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества», — говорится в опубликованном по итогам собрания акционеров документе.