ФАС проверит, почему подорожал хлеб в Волгограде

Волгоградское управление ФАС начинает проверку цен на самые популярные виды хлеба в регионе. Контроль проводится по поручению центрального аппарата службы.
В ходе проверки специалисты проанализируют обоснованность оптовых цен на продукцию из пшеничной и ржано-пшеничной муки. В фокусе антимонопольщиков будут как финансово-экономические показатели хлебозаводов, так и организации, реализующие их продукцию. Данные изучат за весь 2025 год.
В управлении ФАС подчеркнули, что при выявлении нарушений последуют меры антимонопольного реагирования. Проверка ведется в рамках контроля за социально значимым рынком, где необоснованный рост цен особенно заметен для жителей региона.
Результаты анализа покажут, насколько ценообразование на хлеб соответствует условиям свободной конкуренции и требованиям закона.