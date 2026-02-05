ФАС проверит, почему подорожал хлеб в Волгограде

В ходе проверки специалисты проанализируют обоснованность оптовых цен на продукцию из пшеничной и ржано-пшеничной муки. В фокусе антимонопольщиков будут как финансово-экономические показатели хлебозаводов, так и организации, реализующие их продукцию. Данные изучат за весь 2025 год.