В 2026 году под Воронежем могут появиться три новых завода

Ключевые инвестиционные проекты включают в себя производство алюминиевой тары (компания «Альба») — это будет самый масштабный проект стоимостью 11 миллиардов рублей, а также планируется расширение «Воронежсельмаш» — начнется запуск третьей очереди предприятия, в который вложено полтора миллиарда рублей. Кроме того, в Воронежской области собираются выпускать самоклеящиеся материалы (компания «Босла»). Новое производство с объемом инвестиций около одного миллиарда рублей.