В 2026 году под Воронежем могут появиться три новых завода

Согласно данным регионального министерства экономического развития, в 2026 году планируется запуск сразу трех заводов с общим объемом инвестиций свыше 13,5 миллиарда рублей. Об этом в профильном ведомстве сообщили 4 февраля.
Ключевые инвестиционные проекты включают в себя производство алюминиевой тары (компания «Альба») — это будет самый масштабный проект стоимостью 11 миллиардов рублей, а также планируется расширение «Воронежсельмаш» — начнется запуск третьей очереди предприятия, в который вложено полтора миллиарда рублей. Кроме того, в Воронежской области собираются выпускать самоклеящиеся материалы (компания «Босла»). Новое производство с объемом инвестиций около одного миллиарда рублей.
Кстати, в министерстве отметили, что в Семилукском районе создают новый индустриальный парк — «Черноземье». Сейчас специалисты проектируют дороги, электросети и коммуникации, необходимые для работы будущих предприятий. Деньги на эту инфраструктуру — а это 1,5 миллиарда рублей — регион получил из федерального бюджета в виде льготных кредитов.