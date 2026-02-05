Казанцы назвали справедливым МРОТ в 55 тысяч рублей

По ожиданиям горожан, столица Татарстана занимает четвертое место в общероссийском рейтинге. Наиболее высокие запросы зафиксированы в Москве, где справедливым минимумом сочли 63,1 тысячи рублей. На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем 59,2 тысячи, а на третьем — Хабаровск (58,3 тысячи рублей). Пятую строчку занял Владивосток с 55,5 тысячи рублей.