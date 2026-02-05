Более 80 млн рублей направят на создание гибридов яровых культур на Кубани

«Перед нами стоит амбициозная задача — в разы повысить долю сева ключевых сельхозкультур отечественными семенами. Ученые и аграрии будут трудиться над созданием перспективных гибридов яровых культур. На эти цели предусмотрели свыше 80 млн рублей, что позволит существенно укрепить импортонезависимость и обеспечить продовольственную безопасность страны», — сказал и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека на Всероссийском агрономическом совещании в «Тимирязев центр».