Более 80 млн рублей направят на создание гибридов яровых культур на Кубани

Более 80 млн рублей направят на создание перспективных гибридов яровых культур на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Средства выделят по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В 2026 году по программе в регионе усилят работу в области селекции и семеноводства.
«Перед нами стоит амбициозная задача — в разы повысить долю сева ключевых сельхозкультур отечественными семенами. Ученые и аграрии будут трудиться над созданием перспективных гибридов яровых культур. На эти цели предусмотрели свыше 80 млн рублей, что позволит существенно укрепить импортонезависимость и обеспечить продовольственную безопасность страны», — сказал и.о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека на Всероссийском агрономическом совещании в «Тимирязев центр».