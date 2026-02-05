Ричмонд
Новостройки в Нижнем Новгороде названы одними из самых дорогих в стране

Медианная стоимость квадратного мера составила 203 000 рублей.

Источник: Нижегородская правда

Нижний Новгород вошел в топ-4 самых дорогих мегаполисов по цене новостроек в январе. Динамику цен в крупных российских городах проанализировала нейросеть Алиса AI.

Нейросеть изучила данные тематического Поиска Яндекса. Анализировалась стоимость квадратного метра в новостройках в городах России с населением свыше 500 тысяч человек.

В целом, медианная стоимость квадрата увеличилась на 1,7% по сравнению с декабрем 2025 года и составила 178 000 рублей. В 19 из 36 городов отмечается увеличение цены, в десяти городах стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует (изменение в пределах 0,5%). Еще в семи городах цены снизились.

В Нижнем Новгороде в январе этого года медианная стоимость квадратного мера в новостройках составила 203 000 рублей — это на 0,2% ниже, чем месяцем ранее. Анализ показал, что в среднем квартира площадью 55 кв. м в новостройке обойдется в 10,7 млн рублей.

И по медианной стоимости метра в новостройках, и по полной цене новых квартир Нижний Новгород традиционно входит в четверку самых дорогих мегаполисов России. Впереди Москва, Санкт-Петербург и Казань.

«Январская динамика цен на первичном рынке в городах с населением свыше 500 тыс. человек во многом формируется сезонными факторами, — говорится в исследовании. — В начале года покупательская активность традиционно смещается в сторону наиболее понятных и ликвидных сценариев, тогда как предложение временно сужается: в период новогодних каникул часть объявлений снимается с экспозиции, а вывод новых очередей застройщики откладывают до февраля-марта».