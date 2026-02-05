Новостройки в Нижнем Новгороде названы одними из самых дорогих в стране

«Январская динамика цен на первичном рынке в городах с населением свыше 500 тыс. человек во многом формируется сезонными факторами, — говорится в исследовании. — В начале года покупательская активность традиционно смещается в сторону наиболее понятных и ликвидных сценариев, тогда как предложение временно сужается: в период новогодних каникул часть объявлений снимается с экспозиции, а вывод новых очередей застройщики откладывают до февраля-марта».