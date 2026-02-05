Стоимость проезда в межмуниципальных автобусах Самарской области увеличили

Также уже известны расценки на следующие годы. В 2027 году проезд в пригородных автобусах будет стоить 2,91 рублей, в междугородних — 3,14 рублей. В 2028 году расценки на пригородных маршруты составят 3,03 рублей за километр, а на междугородние — 3,27 рублей.