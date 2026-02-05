Стоимость проезда в межмуниципальных автобусах Самарской области увеличили

В 2026 году в Самарской области увеличили тариф на проезд в пригородных и междугородних автобусах, соответствующий приказ подготовил департамент ценового и тарифного регулирования.
С нынешнего года один километр пути в пригородных автобусах стоит 2,8 рублей, а провоз багажа — 0,42 рублей. На междугородних маршрутах километр пути стоит 3,02 рублей, а багаж — 0,45 рублей.
Также уже известны расценки на следующие годы. В 2027 году проезд в пригородных автобусах будет стоить 2,91 рублей, в междугородних — 3,14 рублей. В 2028 году расценки на пригородных маршруты составят 3,03 рублей за километр, а на междугородние — 3,27 рублей.
Напомним, что в 2026 году на регулируемые тарифы перешли 15 автобусных маршрутов.