Средняя цена новых авто достигла 2,62 млн рублей в Нижегородской области

Китайские модели растут в цене, российские — дешевеют.

Источник: Комсомольская правда

Средняя стоимость новых автомобилей в Нижегородской области в январе 2026 года достигла 2,62 млн рублей — это на 4,6% больше, чем месяцем ранее, сообщает пресс-служба Авто.ру Бизнес.

Аналитики отмечают заметный рост цен на популярные китайские модели, тогда как список подешевевших машин полностью заняли российские бренды. Эксперты связывают динамику с пересмотром цен и изменением структуры рынка.

Самый заметный скачок показал седан Chery Arrizo 8 — плюс 7,5% за месяц, средняя цена достигла 3,19 млн рублей. Также подорожали Jaecoo J8 (+4,7%, около 5 млн рублей) и Haval Dargo (+3,1%, примерно 3,6 млн рублей).

Одновременно снизились цены на отдельные отечественные модели: Lada Largus подешевела почти на 4% — до 1,81 млн рублей, Lada Niva Travel потеряла 2,3%, а кроссовер TENET T8 — около 1,5%.

По оценке аналитиков, на рынок продолжают влиять рост утилизационного сбора и увеличение предложения российских марок. В среднем новые отечественные автомобили сейчас стоят около 2,03 млн рублей, китайские — почти 3,94 млн.