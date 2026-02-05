В Беларуси зарплаты существенно вырастут в одной из бюджетных сфер. Это следует из постановления Министерства культуры № 155 от 31 декабря 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что будут увеличены надбавки за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, а также за сложность и напряженность труда. Теперь они составят от 17% до 32% от суммы окладов сотрудников (ранее от 5% до 25%). Однако указанные изменения не затронут сотрудников редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство».
Кроме того, увеличены и надбавки за работу в отрасли — до 66% от суммы окладов (ранее — 64%).
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет действия на отношения, которые возникли к 1 января 2026 года.
