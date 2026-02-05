Риелтор: Казань лидирует по росту цен на жильё из-за высокого уровня развития города

Он отметил, что сегодня Казань — это город с опережающим экономическим развитием, что приводит к росту заработных плат. «Это город, в который достаточно много вкладывается денежных средств властью как местной, так и федеральной. Естественно, это всё ведёт к тому, что спрос на жильё растёт, и, соответственно, вместе с ростом спроса растут и цены», — добавил собеседник агентства.