Эксперты объяснили сокращение поголовья овец на Дону падением спроса на шерсть

«Это сырье — классический пример низколиквидного продукта, который дорого получить и некому продать. Поэтому стратегия АПК логична и единственно верна. Переориентация на мясо — это не прихоть, а вынужденное выживание отрасли. Пока экспорт баранины растет, шерсть останется убыточным балластом. Чтобы ее реанимировать, нужны не субсидии на заготовку, а инвестиции в глубокую переработку здесь, на месте, чтобы превращать сырье в готовый продукт. Без этого шерстяное овцеводство в регионе имеет историческое, но не экономическое будущее», — заключила она.