Заброшенная психбольница в воронежской Орловке не нашла покупателя

Исторический объект в Воронежской области — комплекс бывшей губернской психиатрической больницы в поселке Орловка — остался без хозяина. Объявленные Росэлторгом торги с начальной ценой в 49,9 млн рублей не состоялись, так как на них не поступило ни одной заявки от потенциальных инвесторов.
Напомним, в лот входили несколько объектов: лечебный корпус № 1 площадью почти 2 тыс. кв. м, здание столовой и земельный участок более 9 тыс. кв. м. Ключевой особенностью является статус главного корпуса — это объект культурного наследия регионального значения. Здание, известное как женский юго-восточный павильон для хронических больных, внесено в государственный реестр и охраняется законом, что накладывает на будущего собственника особые обязательства по его сохранению и реставрации.
Земля под комплексом относится к категории «для объектов здравоохранения», что потенциально сужает круг его возможного использования. Пока судьба ансамбля, который продолжает разрушаться, остается неопределенной.