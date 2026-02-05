Заброшенная психбольница в воронежской Орловке не нашла покупателя

Напомним, в лот входили несколько объектов: лечебный корпус № 1 площадью почти 2 тыс. кв. м, здание столовой и земельный участок более 9 тыс. кв. м. Ключевой особенностью является статус главного корпуса — это объект культурного наследия регионального значения. Здание, известное как женский юго-восточный павильон для хронических больных, внесено в государственный реестр и охраняется законом, что накладывает на будущего собственника особые обязательства по его сохранению и реставрации.