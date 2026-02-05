Ричмонд
Маткапитал могут пересмотреть из-за цен на жильё в Нижегородской области

В Госдуме предложили привязать выплаты к рынку недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

Инициативу депутата Госдумы Каплана Панеша о реформе материнского капитала обсуждают в Нижнем Новгороде. Панеш считает, что выплаты перестают помогать семьям решать жилищный вопрос на фоне роста цен и ужесточения ипотечных условий, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на депутата.

По словам парламентария, программа, запущенная в 2007 году как реальная поддержка семей с детьми, постепенно теряет эффективность. Если раньше суммы нередко покрывали значительную часть первоначального взноса по ипотеке, то сегодня их уже недостаточно, особенно в крупных городах и регионах с активным рынком жилья. Сейчас выплата на второго ребёнка превышает 960 тысяч рублей, но при требованиях банков внести минимум 10−20% стоимости квартиры эти деньги часто не решают проблему.

Панеш предложил три ключевых изменения. Первое — привязать размер маткапитала, направляемого на жильё, к средней цене квадратного метра в регионе. Второе — ввести дополнительную целевую надбавку именно для первоначального взноса. Третье — упростить использование средств вместе с льготными ипотечными программами, например семейной ипотекой со сниженной ставкой. По его мнению, такие меры помогут вернуть выплатам практическую ценность и сделать их реальным инструментом поддержки семей.