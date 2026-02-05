Маткапитал могут пересмотреть из-за цен на жильё в Нижегородской области

По словам парламентария, программа, запущенная в 2007 году как реальная поддержка семей с детьми, постепенно теряет эффективность. Если раньше суммы нередко покрывали значительную часть первоначального взноса по ипотеке, то сегодня их уже недостаточно, особенно в крупных городах и регионах с активным рынком жилья. Сейчас выплата на второго ребёнка превышает 960 тысяч рублей, но при требованиях банков внести минимум 10−20% стоимости квартиры эти деньги часто не решают проблему.