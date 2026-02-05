В январе дончане в три раза чаще брали ипотеку

Рост ипотечной активности в регионе отражает общероссийскую динамику. По предварительным оценкам экспертов, в целом по стране в январе 2026 года россияне получили около 430 млрд рублей на покупку жилья в ипотеку — это максимальный показатель для первого месяца года за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает результат января 2025 года и более чем в полтора раза — января 2024-го.