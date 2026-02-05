В январе дончане в три раза чаще брали ипотеку

В январе 2026 года в Ростовской области объём ипотечных выдач вырос в 2,7 раза по сравнению с январём прошлого года и составил почти 800 млн рублей.
Рост ипотечной активности в регионе отражает общероссийскую динамику. По предварительным оценкам экспертов, в целом по стране в январе 2026 года россияне получили около 430 млрд рублей на покупку жилья в ипотеку — это максимальный показатель для первого месяца года за всю историю наблюдений. Он более чем втрое превышает результат января 2025 года и более чем в полтора раза — января 2024-го.
На рост интереса россиян к ипотеке влияют программы господдержки, прежде всего для молодых семей, на фоне предстоящего обновления условий с 1 февраля.
«Для Ростовской области январь оказался нетипично активным месяцем для ипотечного рынка. Часть покупателей завершала сделки, отложенные с конца прошлого года, а другие принимали решение о покупке жилья уже в начале января», — отметил заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев.
По его словам, смещение спроса с конца года на январь может повлиять на статистику последующих месяцев, однако в среднесрочной перспективе рынок ипотеки, предположительно, сохраняет потенциал для дальнейшего роста.