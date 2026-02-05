НБМ сохраняет базовую процентную ставку на уровне 5 %

Как уточнили в Нацбанке, международная обстановка остается сложной, характеризующейся волатильностью цен на природный газ и геополитической неопределенностью, влияющей на валютные рынки и глобальную логистику. Однако НБМ отмечает стабилизацию внешнего инфляционного давления и предсказуемое развитие мировых цен на продовольствие. Эти внешние факторы в сочетании с оживлением молдавского экспорта, который вырос более чем на 20 % к концу прошлого года, создают предпосылки для относительной макроэкономической стабильности в предстоящий период.