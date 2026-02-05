Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НБМ сохраняет базовую процентную ставку на уровне 5 %

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Правление Национального банка Молдовы (БНМ) единогласно приняло решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,00 % годовых, а ставки по однодневным кредитам и депозитам — на уровне 7,00 % и 3,00 % соответственно.

Источник: Sputnik.md

«Это решение отражает преемственность текущей денежно-кредитной стратегии, основной целью которой является удержание инфляции на уровне около 5,0 % в среднесрочной перспективе, что считается оптимальным для устойчивого экономического развития», — говорится в пресс-релизе Нацбанка.

Важным элементом принятого решения является снижение нормы обязательных резервов как для средств, привлеченных в молдавских леях (с 20,0% до 18,0%), так и для средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте (с 29,0% до 26,0%). С помощью этой меры НБМ стремится стимулировать доступ к финансированию.

Также ожидается, что снижение затрат для банков со временем отразится на снижении тиций.

«Динамика экономических показателей во второй половине 2025 года указывает на уверенное восстановление: ВВП в третьем квартале вырос на 5,2%, чему способствовали активизация внутреннего спроса и показатели сельскохозяйственного и строительного секторов. Хотя годовая инфляция в декабре 2025 года составила 6,84% — немного выше диапазона колебаний, обусловленного корректировкой тарифов на электроэнергию, — текущие прогнозы предполагают, что она вернется к целевым показателям начиная с первого квартала 2026 года», — добавили в НБМ.

Как уточнили в Нацбанке, международная обстановка остается сложной, характеризующейся волатильностью цен на природный газ и геополитической неопределенностью, влияющей на валютные рынки и глобальную логистику. Однако НБМ отмечает стабилизацию внешнего инфляционного давления и предсказуемое развитие мировых цен на продовольствие. Эти внешние факторы в сочетании с оживлением молдавского экспорта, который вырос более чем на 20 % к концу прошлого года, создают предпосылки для относительной макроэкономической стабильности в предстоящий период.