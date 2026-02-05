Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Молдовы пересмотрят налог на недвижимость: Обещали быть справедливыми — верится с трудом

О результатах сообщат через 2−3 месяца.

Власти пересмотрят налог на имущество, заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ:

"Сейчас это оценочное значение, равное примерно 200 средним зарплатам и общей площади более 120 квадратных метров. Так что эти критерии будут пересмотрены.

Я думаю, что в течение следующих двух месяцев, максимум трех, мы хотим обсудить налоговую политику", — уточнил он.

Граждане с низким доходом не должны пострадать от этих изменений, заверил глава Минфина. Только это очередное вранье, учитывая, что совсем недавно они уже подложили свинью с переоценкой недвижимости, которая внезапно выросла в три раза и оспорить это невозможно.

По ныне существующим нормам налог за недвижимость должны платить даже пенсионеры.