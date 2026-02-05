Власти Молдовы пересмотрят налог на недвижимость: Обещали быть справедливыми — верится с трудом

Власти пересмотрят налог на имущество, заявил министр финансов Андриан Гаврилицэ:
"Сейчас это оценочное значение, равное примерно 200 средним зарплатам и общей площади более 120 квадратных метров. Так что эти критерии будут пересмотрены.
Я думаю, что в течение следующих двух месяцев, максимум трех, мы хотим обсудить налоговую политику", — уточнил он.
Граждане с низким доходом не должны пострадать от этих изменений, заверил глава Минфина. Только это очередное вранье, учитывая, что совсем недавно они уже подложили свинью с переоценкой недвижимости, которая внезапно выросла в три раза и оспорить это невозможно.
По ныне существующим нормам налог за недвижимость должны платить даже пенсионеры.