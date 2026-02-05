В Приднестровье не ожидается дефицита газа

«В целях исключения спекуляций на тему обеспеченности Приднестровья природным газом информируем, что меры в энергетическом секторе направлены на балансировку потребления. Рисков по дефициту природного газа для приднестровских потребителей на следующей неделе не ожидается», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Напомним, осенью 2025 года в Приднестровье вводили режим жёсткой экономии природного газа, но лишь на полторы недели.
Газ для населения оставался в приоритете и для бытовых потребителей не ограничивался, а электроснабжение осуществлялось в штатном режиме.