Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швеция выделит Украине 1 млрд крон на восстановление энергетики

Власти Швеции в срочном порядке предоставят Украине помощь в размере 1 млрд шведских крон для закупки обогревателей и запасных частей для восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате военного конфликта, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О выделении финансовой поддержки сообщил портал телевидения SVT.

«Помощь сразу же будет направлена на электростанции, обогреватели и запчасти», — приводит «Интерфакс» слова главы министерства по развитию и внешней торговле Швеции Бенджамина Доуса. Министр уточнил, что средства необходимы для ремонта объектов энергетики и восстановления подачи электричества.

Ранее стало известно, что США «заморозили» передачу финансовой помощи Украине на восстановление объектов энергетики. Первоначально речь шла о выделении 250 млн долларов. Сумму планировалось потратить на импорт сжиженного природного газа и ремонт энергетических объектов, выведенных из строя во время боевых действий. Средства не смогли перечислить из-за закрытия Агентства по международному развитию (USAID). Сейчас Белый дом определяет, какая структура выполнит перевод денег.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше