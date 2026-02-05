Швеция выделит Украине 1 млрд крон на восстановление энергетики

Ранее стало известно, что США «заморозили» передачу финансовой помощи Украине на восстановление объектов энергетики. Первоначально речь шла о выделении 250 млн долларов. Сумму планировалось потратить на импорт сжиженного природного газа и ремонт энергетических объектов, выведенных из строя во время боевых действий. Средства не смогли перечислить из-за закрытия Агентства по международному развитию (USAID). Сейчас Белый дом определяет, какая структура выполнит перевод денег.