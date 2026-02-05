Данные страховщиков: В 2026 году угонщики будут активно выслеживать эти машины

Страховые компании зафиксировали рекордно низкий уровень угонов в 2025 году, но ожидают изменения тенденции в 2026-м. Причинами такого прогноза называют сохраняющийся спрос на запчасти и вторичный рынок, а также высокую стоимость оригинальных деталей для популярных китайских автомобилей. В группе риска оказались бюджетные машины и кроссоверы среднего класса, такие как Lada Niva (снова лидер антирейтинга из-за уязвимости и спроса на детали), Haval Jolion, Belgee X50 и другие. Китайские авто привлекают угонщиков из-за их распространенности и проблем с поставками запчастей.