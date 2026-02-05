Ричмонд
Данные страховщиков: В 2026 году угонщики будут активно выслеживать эти машины

В 2026 году российские автовладельцы могут столкнуться с ростом числа угонов, несмотря на прошлогодний спад. Эксперты прогнозируют, что преступники переключат своё внимание с дорогих автомобилей на более доступные модели, включая китайские марки. Это стало неожиданностью, поскольку ранее считалось, что именно премиум-сегмент наиболее уязвим, сообщает Аutonews.ru.

Источник: Life.ru

Страховые компании зафиксировали рекордно низкий уровень угонов в 2025 году, но ожидают изменения тенденции в 2026-м. Причинами такого прогноза называют сохраняющийся спрос на запчасти и вторичный рынок, а также высокую стоимость оригинальных деталей для популярных китайских автомобилей. В группе риска оказались бюджетные машины и кроссоверы среднего класса, такие как Lada Niva (снова лидер антирейтинга из-за уязвимости и спроса на детали), Haval Jolion, Belgee X50 и другие. Китайские авто привлекают угонщиков из-за их распространенности и проблем с поставками запчастей.

Угонщики стали более избирательными, сместив фокус с премиум-сегмента на массовые модели, которые легче и быстрее реализовать. Тем не менее, дорогие автомобили, такие как Haval Dargo и Lexus LX, по-прежнему остаются целью для преступников.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал россиянам рекомендации, как снизить риск угона. По его словам, индивидуальная маркировка автомобиля — набивка идентификационных номеров или аэрография — делает машину более заметной и отпугивает преступников.

Все об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.