Экономист Варфоломеев заявил, что цены на золото могут упасть до $3500

Экономист Сергей Варфоломеев предупредил о возможном снижении цен на золото до $3500 к концу 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Цены на золото и серебро резко снизились в начале февраля 2026 года. Об этом «Известиям» сообщил инвестиционный советник в реестре Банка России Сергей Варфоломеев.

По его данным, золото подешевело на 11,6 процента, а серебро потеряло почти 28 процентов своей стоимости. Эксперт связал коррекцию с укреплением американского доллара и изменением ожиданий относительно политики Федеральной резервной системы США.

Экономист Евгений Змиев в комментарии НСН раскритиковал заявления о возможном укреплении рубля до 40 за доллар, назвав их популизмом. По его мнению, такой курс привел бы к банкротству экспортеров и краху российской экономики, а для баланса бюджета рубль, напротив, должен ослабляться.

Ранее экономист Юлия Карпович назвала ювелирные украшения опасной инвестицией.

