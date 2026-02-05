Экономист Варфоломеев заявил, что цены на золото могут упасть до $3500

Экономист Евгений Змиев в комментарии НСН раскритиковал заявления о возможном укреплении рубля до 40 за доллар, назвав их популизмом. По его мнению, такой курс привел бы к банкротству экспортеров и краху российской экономики, а для баланса бюджета рубль, напротив, должен ослабляться.