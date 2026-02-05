Экономист Варфоломеев заявил, что цены на золото могут упасть до $3500

Цены на золото и серебро резко снизились в начале февраля 2026 года. Об этом «Известиям» сообщил инвестиционный советник в реестре Банка России Сергей Варфоломеев.
По его данным, золото подешевело на 11,6 процента, а серебро потеряло почти 28 процентов своей стоимости. Эксперт связал коррекцию с укреплением американского доллара и изменением ожиданий относительно политики Федеральной резервной системы США.
Экономист Евгений Змиев в комментарии НСН раскритиковал заявления о возможном укреплении рубля до 40 за доллар, назвав их популизмом. По его мнению, такой курс привел бы к банкротству экспортеров и краху российской экономики, а для баланса бюджета рубль, напротив, должен ослабляться.
Ранее экономист Юлия Карпович назвала ювелирные украшения опасной инвестицией.