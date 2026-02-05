Экономист Абрамов спрогнозировал продолжение снижения биткоина

Стоимость биткоина продолжит снижение в ближайшее время, однако это не будет обвалом. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС профессор Александр Абрамов.
«Критическим был уровень в 70 тысяч за биткоин. Еще какое-то время он будет снижаться, но это не будет обвалом», — сказал он.
По его мнению, падение связано с оттоком инвестиций на фоне растущих рисков. Абрамов отметил, что многие инвесторы сейчас рассматривают золото как более надежную альтернативу, поскольку в него активно вкладывают центральные банки и крупные институциональные игроки.
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина опустилась ниже $70 тысяч впервые с ноября 2024 года.