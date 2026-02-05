Ричмонд
Стоимость биткоина опускалась ниже $65 тысяч впервые с 2024 года

Стоимость биткойна впервые с 15 октября 2024 года опустилась ниже отметки в 65 тысяч долларов.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость биткойна впервые с 15 октября 2024 года опустилась ниже отметки в 65 тысяч долларов. На это указывают данные торговой площадки Binance.

По состоянию на 23:15 по московскому времени цена актива находилась на уровне около 64,98 тысячи долларов, что соответствовало падению на 11,73% за короткий промежуток времени. Снижение происходило на фоне повышенной волатильности на рынке цифровых активов.

Спустя несколько минут темпы падения усилились: к 23:20 мск биткойн торговался примерно по 64,221 тысячи долларов. Таким образом, общее снижение достигло 12,96%.

Ранее завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС профессор Александр Абрамов заявил, что стоимость биткоина продолжит снижение в ближайшее время, однако это не будет обвалом.