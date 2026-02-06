Украина в январе выплатила МВФ около $172 млн в счет погашения долга

Действующая программа EFF Украины с МВФ в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023−2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой разработать новую. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026—2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026—2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.