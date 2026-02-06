Украина в январе выплатила МВФ около $172 млн в счет погашения долга

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) в январе около $172 млн в счет погашения кредита. Об этом свидетельствуют данные в электронной базе фонда.
Согласно опубликованному ранее графику МВФ, Киев должен был 12 января погасить сумму в размере 125 737 500 СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда). По текущему курсу это составляет более $172 млн. Сейчас этот платеж за 12 января в базе фонда значится как погашенный.
Всего в 2026 году, согласно расчетам МВФ, Украина должна выплатить 1 875 159 675 СДР (около $2,6 млрд). Киев получил от МВФ по линии одобренного в 2023 году механизма расширенного кредитования (EFF) более $11 млрд.
Действующая программа EFF Украины с МВФ в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023−2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой разработать новую. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026—2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026—2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.