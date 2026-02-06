ЦБ хочет ввести изменения в работу микрофинансовых организаций: вот зачем

Для помощи микрофинансовым организациям (МФО) в адаптации к новым требованиям по верификации клиентов Банк России подготовил соответствующий пакет поправок.
Как уточняется в пояснительной записке, мера призвана помочь участникам рынка адаптироваться к ужесточению контроля. По уточнениям, это обязательна биометрическая верификация заемщиков в процессе оформления онлайн-микрозаймов.
На протяжении льготного года МФО смогут включать в расчет капитала права требования по онлайн-микрозаймам, выкупленным у связанных с ними микрокредитных компаний (МКК).
Согласно опубликованным на сайте проектам, льготные условия будут действовать ровно год — с марта 2026 по февраль 2027 года.
Изменения будут внесены в два указания Банка России, это закрепит новый порядок на время действия льгот.
В свою очередь юрист Юрий Телегин рассказал, что тем россиянам, которые имеют несколько долгов, сложнее получить микрозайм.
При этом ранее Госдума РФ выступила с предложением полностью запретить выдачу микрозаймов.