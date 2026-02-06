Ричмонд
ЦБ хочет ввести изменения в работу микрофинансовых организаций: вот зачем

ЦБ хочет ввести временные послабления для микрофинансовых компаний.

Источник: Комсомольская правда

Для помощи микрофинансовым организациям (МФО) в адаптации к новым требованиям по верификации клиентов Банк России подготовил соответствующий пакет поправок.

Как уточняется в пояснительной записке, мера призвана помочь участникам рынка адаптироваться к ужесточению контроля. По уточнениям, это обязательна биометрическая верификация заемщиков в процессе оформления онлайн-микрозаймов.

На протяжении льготного года МФО смогут включать в расчет капитала права требования по онлайн-микрозаймам, выкупленным у связанных с ними микрокредитных компаний (МКК).

Согласно опубликованным на сайте проектам, льготные условия будут действовать ровно год — с марта 2026 по февраль 2027 года.

Изменения будут внесены в два указания Банка России, это закрепит новый порядок на время действия льгот.

В свою очередь юрист Юрий Телегин рассказал, что тем россиянам, которые имеют несколько долгов, сложнее получить микрозайм.

При этом ранее Госдума РФ выступила с предложением полностью запретить выдачу микрозаймов.