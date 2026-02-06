Эксперт Харфаш призвал не вести политические игры с ядерной энергетикой

«Меня как инженера это очень сильно удивляет, потому что в ядерной отрасли безопасность должна быть на самом первом месте, впереди политических и других интересов. Очень плохо, что сейчас Еврокомиссия на идеологической основе хочет ввести ограничения на российское топливо только потому, что оно из России. Думаю, что ядерная энергетика — не та область, где можно вести политические игры. И я думаю, что неправильно использовать ядерную энергетику в целях оказания политического давления», — сказал Харфаш.