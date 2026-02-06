Эксперт Харфаш призвал не вести политические игры с ядерной энергетикой

ПАКШ /Венгрия/, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Возможный запрет Евросоюза на поставки российского ядерного топлива станет переходом за красную черту, поскольку создаст серьезную угрозу безопасности всей Европы. Об этом заявил венгерский эксперт, ведущий блога Atombiztos («Ядерная безопасность») Жолт Харфаш, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС намерение руководства ЕС запретить странам сообщества использовать на своих АЭС топливо из России.
27 января представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила о подготовке в Брюсселе запрета на поставки российского ядерного топлива. Она отметила, что это сложная проблема и назвать сроки принятия такого решения пока трудно, но «это произойдет в надлежащее время».
«Меня как инженера это очень сильно удивляет, потому что в ядерной отрасли безопасность должна быть на самом первом месте, впереди политических и других интересов. Очень плохо, что сейчас Еврокомиссия на идеологической основе хочет ввести ограничения на российское топливо только потому, что оно из России. Думаю, что ядерная энергетика — не та область, где можно вести политические игры. И я думаю, что неправильно использовать ядерную энергетику в целях оказания политического давления», — сказал Харфаш.
Он напомнил, что сейчас на территории ЕС работают 19 ядерных реакторов, для которых топливо поступает из России. «Я очень надеюсь, что Брюссель не переступит через красную черту. В противном случае возникнет угроза европейской безопасности», — подчеркнул эксперт.
Без альтернативы.
Харфаш считает, что сейчас «Еврокомиссия не может предложить приемлемую альтернативу поставкам топлива» из России. «Есть французские и американские технологии, но они еще несовершенные, и достаточного опыта их использования пока нет. Поэтому с экспертной точки зрения невозможно сказать, что французское и американское топливо можно будет безопасно использовать в реакторах российского типа», — пояснил специалист.
В то же время «российское топливо используется в них десятилетиями, это самый безопасный и экономически выгодный вариант», убежден Харфаш.
Он поддержал политику правительства Венгрии, направленную на диверсификацию поставок ядерного топлива для АЭС в Пакше, но отметил, что это не должно вести к отказу от сотрудничества со старыми, проверенными партнерами. «Росатом выполняет свои обязательства, несмотря на конфликт на Украине. Это означает, что в Пакш поступает свежее ядерное топливо. Сейчас там создан его запас до ноября 2028 года», — заявил эксперт.
Топливо для АЭС в Пакше.
Топливо на АЭС в Пакше поставляет АО «ТВЭЛ» из структуры Росатома. Однако, как сообщал министр энергетики Венгрии Чаба Лантош, исключительно российское топливо будет использоваться там только до конца 2028 года. Потом подразделение энергетической компании MVM, управляющее станцией, рассчитывает начать закупки американских тепловыделяющих элементов производства корпорации Westinghouse.
Ожидается, что с 2027 года основная часть топлива для АЭС в Пакше будет изготавливаться на предприятии в Европе, созданном Росатомом и французской компанией Framatome. Кроме того, в 2025 году Венгрия заключила соглашение с Westinghouse, которая взялась разработать для этой станции свое ядерное топливо.
В случае успешной реализации этих планов 75% топливных стержней, используемых на АЭС «Пакш», будут производиться совместным российско-французским предприятием, а 25% — американским. Как пояснил глава Минэнерго, в нынешних сложных политических условиях Венгрия не хочет зависеть только от одного поставщика.
АЭС «Пакш» была построена по советской технологии на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта еще в 1980-е годы. Сейчас она дает 45% всей вырабатываемой и 36% потребляемой энергии в Венгрии. Предполагается, что четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440 проработают там до 2052−2057 годов.
Одновременно по проекту «Пакш-2», подготовленному Росатомом, идет строительство второй очереди станции — пятого и шестого энергоблоков, которые должны быть подключены к сети в начале 2030-х годов. 5 февраля состоялась заливка первого бетона в фундамент будущей АЭС. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 поколения 3+ мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.