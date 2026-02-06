Первый отечественный телетрап планируют поставить в аэропорт до конца лета

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Первый российский «рукав» для самолетов планируется впервые поставить в аэропорт на опытную эксплуатацию до конца лета. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
«Мы завершаем доводку опытного образца по требованиям аэропорта. Срок подготовки — не более чем полгода, и после этого мы будем готовы осуществить первую поставку в аэропорт», — отметили там.
Как уточнили в холдинге, это станет этапом опытной эксплуатации с отработкой взаимодействия трапа с воздушными судами различных типов.