Сенатор Гибатдинов попросил Минтранс РФ открыть рейсы Ульяновск — Пекин

УЛЬЯНОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов обратился к министру транспорта России Андрею Никитину с просьбой открыть прямые рейсы Ульяновск — Пекин. Об этом Гибатдинов сообщил ТАСС.
«Мною было направлено письмо министру транспорта России Андрею Никитину с просьбой сообщить позицию Министерства транспорта РФ относительно возможности расширения рейсов прямого авиасообщения между Россией и Китаем. В частности, я попросил рассмотреть вопрос о запуске прямого регулярного авиасообщения между городами Ульяновск и Пекин», — сказал собеседник агентства.
Гибатдинов добавил, что сейчас между Ульяновской областью и Пекином отсутствует прямое авиасообщение. «Время, требующееся на перелет с учетом пересадки, может составлять более 13−14 часов. Это создает дополнительные трудности для туристических и деловых поездок граждан России и Китая», — пояснил сенатор.
Собеседник агентства уточнил, что также попросил Никитина рассмотреть целесообразность запуска прямых рейсов из каждого федерального округа России в Китайскую Народную Республику (КНР). «На мой взгляд, это необходимо для увеличения туристического потока и расширения деловых и культурных связей между нашими государствами», — отметил сенатор.
Интерес КНР к родине Ленина.
Гибатдинов сообщил ТАСС, что общее число жителей КНР, посещающих музеи, связанные с именем Владимира Ленина на его родине — в Ульяновске, значительно возросло. «И это несмотря на удорожание стоимости авиаперелетов и проведение ремонтно-реставрационных работ в главном музее Ленина в Ульяновске — в Ленинском мемориале», — уточнил сенатор.
Он также отметил, что благодаря активному участию руководства Ульяновской области и инициативе администрации Ленинского мемориала между регионом и учреждениями культуры и образования КНР установился активный культурный обмен. «В рамках подготовки к юбилею вождя мирового пролетариата В. И. Ленина в 2019 году реализованы совместные проекты Ленинского мемориала с Домом-музеем Мао Цзэдуна. 22 апреля 2021 года открыт новый крупный совместный проект России и Китая, в рамках которого проводятся мероприятия ОГАУК “Ленинский мемориал” и Музея-мемориала товарища Мао Цзэдуна при содействии представительства Россотрудничества в Китайской Народной Республике», — пояснил Гибатдинов.
По данным собеседника агентства, также существенно возросло и количество жителей Ульяновской области, совершающих поездки в Китай.
Сотрудничество России и Китая.
Сенатор также отметил, что между Россией и Китаем установились прочные культурные и торгово-экономические отношения. «Они расширяются за счет реализации совместных просветительских, научных и масштабных экономических проектов, а также роста туристического потока, который в 2025 году достиг 3,5 млн поездок», — уточнил Гибатдинов.
Собеседник агентства также привел данные Министерства экономического развития РФ, согласно которым рост турпотока между Россией и КНР в 2025 году составляет 30% по сравнению с 2024 годом.
«Обеспечение дальнейшего развития партнерских отношений между государствами требует инвестиций в социальную и транспортную инфраструктуру. Кроме того, необходимо расширение перечня рейсов прямого гражданского авиасообщения между субъектами Российской Федерации и регионами Китая», — считает сенатор.