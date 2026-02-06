Сенатор Гибатдинов попросил Минтранс РФ открыть рейсы Ульяновск — Пекин

Он также отметил, что благодаря активному участию руководства Ульяновской области и инициативе администрации Ленинского мемориала между регионом и учреждениями культуры и образования КНР установился активный культурный обмен. «В рамках подготовки к юбилею вождя мирового пролетариата В. И. Ленина в 2019 году реализованы совместные проекты Ленинского мемориала с Домом-музеем Мао Цзэдуна. 22 апреля 2021 года открыт новый крупный совместный проект России и Китая, в рамках которого проводятся мероприятия ОГАУК “Ленинский мемориал” и Музея-мемориала товарища Мао Цзэдуна при содействии представительства Россотрудничества в Китайской Народной Республике», — пояснил Гибатдинов.