Россия вошла в пятёрку крупнейших торговых партнеров Бразилии: подробнее

Мишустин назвал Бразилию основным партнёром России в Латинской Америке.

Источник: Комсомольская правда

Россия вошла в пятерку главных поставщиков товаров на бразильский рынок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту. В свою очередь, на бразильский рынок приходится более половины российского экспорта в Латинскую Америку», — сказал он в рамках открытия Российско-Бразильского бизнес-форума.

Премьер отметил, что в работе комиссии высокого уровня по сотрудничеству между Россией и Бразилией, которая прошла накануне, экономические вопросы вышли на первый план. Напомним, что взаимный товарооборот России и Бразилии составил 11 млрд рублей в 2025 году.

На днях Москва выступила с предложением к Бразилии открыть прямое авиасообщение.

Несколько месяцев назад Россия и Бразилия заключили меморандум об укреплении финансового сотрудничества.