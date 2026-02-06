Россия вошла в пятёрку крупнейших торговых партнеров Бразилии: подробнее

Россия вошла в пятерку главных поставщиков товаров на бразильский рынок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту. В свою очередь, на бразильский рынок приходится более половины российского экспорта в Латинскую Америку», — сказал он в рамках открытия Российско-Бразильского бизнес-форума.
Премьер отметил, что в работе комиссии высокого уровня по сотрудничеству между Россией и Бразилией, которая прошла накануне, экономические вопросы вышли на первый план. Напомним, что взаимный товарооборот России и Бразилии составил 11 млрд рублей в 2025 году.
На днях Москва выступила с предложением к Бразилии открыть прямое авиасообщение.
Несколько месяцев назад Россия и Бразилия заключили меморандум об укреплении финансового сотрудничества.