Кто не получит одобрение на кредит даже при хорошем доходе

Даже при хорошем доходе банк может отказать в выдаче кредита, предупреждает международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Порой граждане получают совершенно неожиданный отказ в банке, несмотря на хороший доход, отмечает эксперт. По её словам, это может произойти по разным причинам. Например, у клиента уже много кредитов, пояснила Ермилова. Если более 50% дохода человека уходит на выплаты по займам, то это считается высокой долговой нагрузкой, добавила она.
Банк также может отказать, если у клиента не все в порядке с кредитной историей. Например, неоплаченные счета или другие долги, рассказала эксперт. Кроме того, с точки зрения финансовой организации доход у клиента может оказаться слишком низким, даже если человек считает иначе.
Кроме того, банк может отказать по причинам, независящим от клиента, отметила финансист. Есть внутренние правила, которые ограничивают выдачу определенных кредитов, например, часто отказ получают самозанятые и индивидуальные предприниматели из-за нестабильного дохода, рассказала Мария Ермилова в беседе с «Прайм».
