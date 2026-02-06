Ричмонд
Россиянам напомнили о новой надбавке при расчете отпускных: что надо знать

Депутат Стенякина: с осени денежные поощрения учитывают при расчете отпускных.

Источник: Комсомольская правда

Отпускные в России сейчас рассчитываются по обновленным правилам. Они отличаются от действовавших в 2025 году. С осени при расчете учитываются все виды денежных поощрений, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она напомнила, что базой для расчета отпускных по прежнему служит средний заработок сотрудника за последние 12 календарных месяцев.

«В пункте 2 нового положения указано, что следует учитывать все виды выплат, предусмотренных системой оплаты труда, в том числе денежные поощрения, которые не упоминались в прошлом документе», — сказала она в беседе с ТАСС.

Стенякина добавила, что новые правила, утвержденные с 1 сентября 2025 года, пришли на смену устаревшему порядку, который применялся с 2007 года.

Как ранее подсчитали в ЦБ РФ, за четыре года зарплаты в России выросли на четверть.