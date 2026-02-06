Россиянам напомнили о новой надбавке при расчете отпускных: что надо знать

Отпускные в России сейчас рассчитываются по обновленным правилам. Они отличаются от действовавших в 2025 году. С осени при расчете учитываются все виды денежных поощрений, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.